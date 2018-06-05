В Чебоксарах начали строительство Центра ядерной медицины

В Чебоксарах началось возведение Центра ядерной медицины. Строительство идет на территории Республиканского клинического онкодиспансера Чувашии.

«В настоящее время рабочие проводят перенос существующих сетей теплотрассы», — говорится в сообщении диспансера.

Отмечается, что в январе глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал строительство центра приоритетным направлением. Он заявил, что будет лично контролировать проект и пообещал, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.