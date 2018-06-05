Путин официально предложил Криворучко перейти в Минобороны

Президент России Владимир Путин одобрил назначение гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко на должность замминистра обороны РФ. Он уже сделал топ-менеджеру официальное предложение.

Указ о назначении главы «Калашникова» будет подписан после того, как он передаст все свои активы в так называемый слепой траст, пишет «Коммерсант».

Напомним, что накануне стало известно об уходе Криворучко с поста гендиректора ООО «Аэроэкспресс». Ранее он также покинул аналогичный пост в ООО «Транскомплектхолдинг» (владеет 75% акций «Калашникова»).