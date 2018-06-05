Путин официально предложил Криворучко перейти в Минобороны
Президент России Владимир Путин одобрил назначение гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко на должность замминистра обороны РФ. Он уже сделал топ-менеджеру официальное предложение.
Указ о назначении главы «Калашникова» будет подписан после того, как он передаст все свои активы в так называемый слепой траст, пишет «Коммерсант».
Напомним, что накануне стало известно об уходе Криворучко с поста гендиректора ООО «Аэроэкспресс». Ранее он также покинул аналогичный пост в ООО «Транскомплектхолдинг» (владеет 75% акций «Калашникова»).ПромышленностьОПКОбществоВласть Удмуртия
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