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Путин официально предложил Криворучко перейти в Минобороны

10:32, 05.06.2018
Путин официально предложил Криворучко перейти в Минобороны
Фото: kalashnikov.com

Президент России Владимир Путин одобрил назначение гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко на должность замминистра обороны РФ. Он уже сделал топ-менеджеру официальное предложение.

Указ о назначении главы «Калашникова» будет подписан после того, как он передаст все свои активы в так называемый слепой траст, пишет «Коммерсант».

Напомним, что накануне стало известно об уходе Криворучко с поста гендиректора ООО «Аэроэкспресс». Ранее он также покинул аналогичный пост в ООО «Транскомплектхолдинг» (владеет 75% акций «Калашникова»).

ПромышленностьОПКОбществоВласть Удмуртия
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