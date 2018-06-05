Форвард «Ак Барса» привез Кубок Гагарина в Нижний Новгород

7 и 8 июня воспитанник «Торпедо» Алексей Потапов, завоевавший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», проведет ряд мероприятий в Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Болельщики смогут сфотографироваться с главным трофеем КХЛ, пообщаться с хоккеистом и взять у него автограф.

Программа пребывания Кубка Гагарина на нижегородской земле стартует 7 июня в 9.00 в нижегородском ФОК «Северная Звезда» (ул. Львовская, 3). Затем трофей переместится во Дворец спорта имени Виктора Коноваленко, где Алексей Потапов делал свои первые шаги в хоккее. Мероприятие будет проходить в главном фойе (вход со стороны кассы) с 10.00 до 12.00. Также в программу первого дня входит посещение ФОК «Мещерский» (начало в 19.00) и фотосессия на главной проходной Горьковского автомобильного завода. Там Алексей вместе с завоеванным трофеем будет находиться с 15.00 до 17.00.

8 июня Кубок Гагарина отправится по районам Нижегородской области. С 10.00 до 11.00 Алексей Потапов станет гостем Ледового дворца «Звездный» в селе Сеченово, с 12.00 до 13.00 порадует любителей хоккея в Сергаче (ФОК «Лидер»), с 14.00 события переместятся в ФОК «Волжский Берег» в городе Кстово.

