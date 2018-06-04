«Дочка» ВЭБа попросила МВД проверить экс-руководство на махинации на 298 млн рублей

«Дочка» Внешэкономбанка (ВЭБ) «ВЭБ-лизинг» попросила отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УВД по ЦАО Москвы проверить экс-руководство на возможную причастность к махинациям с лизинговыми средствами в размере 298 млн рублей.



Под подозрением экс-гендиректор компании Вячеслав Соловьев, его заместитель Алексей Сичинава и еще трое экс-сотрудников, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С 11 июля 2013 по 28 июля 2014 года АО «ВЭБ-лизинг» заключило с ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО «Гамма» трехсторонние договоры лизинга на 298 млн рублей в качестве оплаты за 120 автомобилей от компании ООО «АСАП ТК». Аванс по ним составил всего 0,01% от стоимости транспортных средств, говорится в поступившем в полицию заявлении.

Отмечается, что в ноябре 2016 года лизингополучатели, выплатив 55 млн рублей, прекратили перечислять платежи, в связи с чем договоры были расторгнуты.

Внутренняя проверка компании показала, что соглашения заключались «на нерыночных условиях», а компании оказались аффилированы между собой и «возможно, подконтрольны бывшим руководителям АО «ВЭБ-лизинг».

В действиях экс-сотрудников усматривают признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).