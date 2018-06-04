Суд вернул прокурору дело экс-мэра Пензы об афере на 97 миллионов рублей

Ленинский районный суд Пензы вернул прокурору дело бывшего мэра города Александра Пашкова и бизнесмена Сергея Богунова, обвиняемых в афере на 97 миллионов рублей при строительстве перинатального центра.



Дело вернули после 9 месяцев рассмотрения вопреки мнению гособвинителей и представителя потерпевшего. По мнению суда, обвинительное заключение составлено с нарушением требований статьи 237 УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора, передает «РИА Новости».

В прокуратуре отметили, что за период судебного следствия по делу допрошены многочисленные свидетели, эксперты, представитель потерпевшего — госкорпорации «Ростех», подсудимые, а также исследованы письменные доказательства.

По версии следствия, руководитель бывшего подрядчика строительства перинатального центра в Пензе Богунов и экс-мэр Пашков в 2015 году похитили около 97 млн рублей, выделенных на строительство центра. Оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.