Хамитов обошел конкурентов на праймериз «Единой России» в Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов обошел своих конкурентов по пятому избирательному округу на праймериз «Единой России». Комитет партии утвердит предварительные итоги завтра, 5 июня.
Явка избирателей составила 13,4%, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Секретарь башкирского отделения «Единой России» Константин Толкачев рассказал, что кандидаты, прошедшие праймериз, будут выдвинуты конференцией реготделения.
«Общее количество кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ от партии «Единая Россия» не превысит 223 человека», — заявил он.
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