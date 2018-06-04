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Хамитов обошел конкурентов на праймериз «Единой России» в Башкирии

19:42, 04.06.2018

Глава Башкирии Рустэм Хамитов обошел своих конкурентов по пятому избирательному округу на праймериз «Единой России». Комитет партии утвердит предварительные итоги завтра, 5 июня.

Явка избирателей составила 13,4%, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Секретарь башкирского отделения «Единой России» Константин Толкачев рассказал, что кандидаты, прошедшие праймериз, будут выдвинуты конференцией реготделения.

«Общее количество кандидатов в депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ от партии «Единая Россия» не превысит 223 человека», — заявил он.

Выборы в парламент республики назначены на 9 сентября.

ОбществоВласть Башкортостан
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