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Госдума обратилась в ФАС из-за роста банковских комиссий

19:17, 04.06.2018 1
Госдума обратилась в ФАС из-за роста банковских комиссий
Фото: minsvyaz.ru

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться с ситуацией роста банковских комиссий.

Депутаты недовольны выросшими тарифами на эквайринг — прием банковских карт для оплаты товаров и услуг. Также замечания коснулись тарифов на interchange — взаимообмен данными о транзакциях.

В условиях увеличения операций «на единицу операций издержки по этой услуге падать должны, а тарифы, наоборот, растут», передают «Ведомости» со ссылкой на председателя думского комитета Анатолия Аксакова.

«Надо эту монополию разрушать, в том числе административными методами», — заявил Аксаков.

Отмечается, что комитет планирует внести законопроект, «который уменьшит порог по тому, какие предприятия должны иметь терминалы по приему платежных карт, до 10 млн рублей с 40 млн рублей».

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:33
    Банки всем карточки свои навязывают, потом проблемы с ними разные могут быть, а им хорошо, у них тарифы растут.
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