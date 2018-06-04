Госдума обратилась в ФАС из-за роста банковских комиссий
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться с ситуацией роста банковских комиссий.
Депутаты недовольны выросшими тарифами на эквайринг — прием банковских карт для оплаты товаров и услуг. Также замечания коснулись тарифов на interchange — взаимообмен данными о транзакциях.
В условиях увеличения операций «на единицу операций издержки по этой услуге падать должны, а тарифы, наоборот, растут», передают «Ведомости» со ссылкой на председателя думского комитета Анатолия Аксакова.
«Надо эту монополию разрушать, в том числе административными методами», — заявил Аксаков.
Отмечается, что комитет планирует внести законопроект, «который уменьшит порог по тому, какие предприятия должны иметь терминалы по приему платежных карт, до 10 млн рублей с 40 млн рублей».ЭкономикаБанки
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