Госдума обратилась в ФАС из-за роста банковских комиссий

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться с ситуацией роста банковских комиссий.

Депутаты недовольны выросшими тарифами на эквайринг — прием банковских карт для оплаты товаров и услуг. Также замечания коснулись тарифов на interchange — взаимообмен данными о транзакциях.



В условиях увеличения операций «на единицу операций издержки по этой услуге падать должны, а тарифы, наоборот, растут», передают «Ведомости» со ссылкой на председателя думского комитета Анатолия Аксакова.

«Надо эту монополию разрушать, в том числе административными методами», — заявил Аксаков.

Отмечается, что комитет планирует внести законопроект, «который уменьшит порог по тому, какие предприятия должны иметь терминалы по приему платежных карт, до 10 млн рублей с 40 млн рублей».