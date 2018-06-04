Сергей Семак получил благодарственное письмо от главы Башкортостана Рустэма Хамитова

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с главным тренером футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергеем Семаком, сообщает официальный сайт руководителя республики.

Руководитель региона поблагодарил Сергея Семака за плодотворную работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Уфа», который по итогам сезона 2017/18 впервые получил право выступать в Лиге Европы. Рустэм Хамитов пожелал тренеру успехов в новом клубе и вручил ему благодарственное письмо главы республики.

— Думаю, команда за эти полтора года сделала хорошее дело. Надеюсь, дальше здесь все будет складываться, по крайней мере, не хуже. Хочу пожелать этого новому тренерскому штабу. Будем следить за вами, переживать, — сказал Сергей Семак.

