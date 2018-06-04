ХК «Спартак» подписал Никиту Филатова

Хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании одностороннего контракта с Никитой Филатовым на один сезон.

В минувшем сезоне форвард играл за «Ладу» и «Нефтехимик», в общей сложности принял участие в 35 встречах, в которых набрал 14 (6+8) очков. Всего в КХЛ Никита Филатов провел 316 матчей, в его активе 155 (70+85) очков.



Как сообщает «Чемпионат», «Спартак» станет девятым клубом КХЛ в карьере нападающего. Столько же команд за историю существования лиги сменили форварды Николай Жердев, Игорь Радулов и Денис Казионов.

Рекорд КХЛ принадлежит защитнику Александру Рязанцеву, на его счету 11 клубов.