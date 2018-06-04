В Перми июнь может стать самым холодным за 100 лет

Средняя температура в июне в Перми ожидается значительно ниже нормы. По прогнозам синоптиков, столбик термометра будет держаться в пределах 13°С. Это на 3—4°С меньше нормы.

Первая декада месяца будет холоднее нормы сразу на 6°С. Также на территорию региона придут обильные осадки. В целом, июнь может оказаться самым холодным за последние 100 лет наблюдений, говорят специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Напомним, накануне синоптики пермского университета выяснили, что прошедшая в регионе весна стала самой холодной за 37 лет.