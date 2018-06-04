«БашТеплоВент» отремонтирует операционный блок уфимской ГДКБ №17 за 30 миллионов рублей

Уфимская детская горбольница №17 определила поставщика по тендеру о капремонте операционного блока на втором этаже. ЗАО «БашТеплоВент» выполнит работы за 29,3 млн рублей.

Тендер был размещен 4 мая. Начальная цена закупки составляла 36,2 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Таким образом, больница сэкономит 6,9 млн рублей.

Согласно техзаданию, исполнитель должен разобрать часть внутренних стен и возвести новые. Должны быть поставлены перегородки, двери и прочее. Запланированы отделка помещений, установка пластиковых окон и прочее. Также должна быть организована вентиляция.