Минниханов открыл в КАИ центр компетенций Siemens

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов открыл на базе Германо-Российского института новых технологий КНИТУ-КАИ новый специализированный центр компетенций Siemens PLM Software.



В торжественной церемонии также участвовали ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов и президент Siemens в России Дитрих Меллер.

Лаборатория создана для обучения студентов широкого спектра специальностей в области управления жизненным циклом изделия.



Основными научными направлениями лаборатории станут моделирование физико-технических процессов в машиностроении, цифровое производство, вопросы внедрения инноваций в авиационной отрасли, лазерные и аддитивные технологии, сообщает пресс-служба Siemens в России.



Отметим, что «Сименс» сотрудничает с КНИТУ-КАИ уже более 10 лет. Подробнее об их совместных проектах — в материале «Реального времени».