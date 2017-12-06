Топ-5 проектов, породнивших «Сименс» с Татарстаном

Взаимодействие компании «Сименс» с предприятиями Татарстана началось еще в советские годы

Немецкий концерн «Сименс» с Татарстаном связывает плотное и длительное сотрудничество. Предприятие поставляет в республику оборудование для нефтегазового комплекса, нефтедобычи, генерации, передачи и распределения электрической энергии. Сегодня «Сименс» — инфраструктурная компания, обслуживающая полные цепочки производства всех приоритетных отраслей экономики. В преддверии 60-летия президента «Сименса» в России Дитриха Меллера интернет-газета «Реальное время» выделила топ-5 важных проектов, которые связывают немецкого гиганта с республикой Татарстан.

С ГК «ТАИФ» «Сименс» сотрудничает с 2014 года

Компания «Сименс» уделяет большое внимание сотрудничеству с российскими регионами. Доверительные отношения сложились и с партнерами из Татарстана. Взаимодействие с предприятиями республики началось еще в советские годы. Тогда оборудование «Сименс» поставлялось для оснащения таких важных предприятий, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», и использовалось при строительстве многих энергообъектов региона.

Оборудование «Сименс» поставлялось для оснащения таких важных предприятий, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез». Фото пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»



В 2012 году Татарстан и «Сименс» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. В республике немецкий концерн участвует в проектах в области энергетики, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей. В этих направлениях компания пересекается с интересами ГК «ТАИФ». Тесное и плодотворное сотрудничество по основным крупным проектам между «Сименсом» и ТАИФом ведется с 2014 года.

Немецкий концерн поставлял оборудование для строящегося комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на ОАО «ТАИФ-НК». Для ПАО «Казаньоргсинтез» «Сименс» реконструировал компрессор этилена на заводе полиэтилена высокого давления и обновил экструдер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Электротехническое оборудование немецкой компании применяется в составе недавно запущенной инновационной ГТУ на Казанской ТЭЦ-3. Плодотворной можно назвать работу с ПАО «Нижнекамскнефтехим» в части реконструкции электрораспределительных устройств и обновления паровых турбоприводов вращающихся агрегатов на производстве по выпуску дивинила и бутадиена и еще многих других видов оборудования.

Дитрих Меллер, посещая Казань, заявлял о заинтересованности «Сименса» в стратегических проектах ТАИФа. «Сименс» — это в том числе и российская компания, работающая в вашей стране более 160 лет и впитавшая в себя местные традиции и уклад. Это дает нам уверенность, что с ТАИФом у нас может сложиться долгосрочное сотрудничество», — добавил после одной из встреч с руководством ТАИФа Дитрих Меллер.

Посещая Казань, Дитрих Меллер заявлял о заинтересованности «Сименс» в стратегических проектах ТАИФа. Фото Олега Тихонова



На 2018 год запланировано участие «Сименса» в строительстве нового олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Являясь партнером генерального подрядчика, компании Linde, немецкий концерн будет поставлять на производственную площадку системы электрораспределения и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Предстоит работа и в части электросетевого хозяйства. При модернизации электрических сетей Казани и Набережных Челнов будут использованы технологии и решения «Сименса». Компания поставит программное обеспечение для проектировки «умных сетей» Smart Grid для этих городов. Концепция интеллектуальных сетей позволит городам Татарстана управлять энергией с большей эффективностью.

По лицензии «Сименса» в Татарстане запущена линия сборки датчиков для нефтегазохимии

В Татарстане «Сименс» присутствует более чем в 30 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры страны. В Казани в 2016 году немецкий концерн доверил Научно-производственному предприятию «ГКС» открытие производственной линии по сборке высокоточных датчиков давления «КМ35» для предприятий нефтегазохимического комплекса.

НПП «ГКС» будут производить высокоточные датчики давления «КМ35» в рамках программы импортозамещения. Подобных сборочных производств в мире насчитывается всего три: в США, Индии и Китае. Руководство «Сименса» определило приоритетным российский проект по созданию производственной линии, отложив заявки других стран. Впервые для концерна сборочная линия создана на базе инжинирингового независимого партнера, а не на базе локального подразделения.

Реализация контракта заняла планируемые 12 месяцев. Проект нацелен на развитие отечественного производства контрольно-измерительных приборов. Его общая стоимость оценивается в 3 млн евро. Проектная мощность составляет 5 тысяч датчиков давления «КМ35» в год.

«Сименс» и проект ВСМ «Москва — Казань»

Один из главных клиентов компании «Сименс» в России — РЖД. Еще в 2006 году был подписан первый контракт по поставке высокоскоростных поездов «Сапсан». Пассажирское движение началось в 2009 году. И уже почти 7 лет «Сапсаны» ездят между Москвой и Санкт-Петербургом, став символом модернизации российских железных дорог. На базе этого успеха появились и другие заказы современных электровозов, что также связано с локализацией этого вида производства.

Почти 7 лет «Сапсаны» ездят между Москвой и Санкт-Петербургом, став символом модернизации российских железных дорог. Фото пресс-службы ООО «Сименс»



«Сименс» вместе с партнером — группой «Синара» — в Екатеринбурге запустил СП — большой завод по производству подвижного состава. Локализация пассажирских «Ласточек» к 2017 году достигла 80%. Производственные мощности предприятия позволяют наладить также выпуск высокоскоростных поездов.

Сейчас компания находится в постоянном диалоге с РЖД и российским правительством. В рамках проекта ВСМ «Москва — Казань» «Сименс» предложила обновленную версию «Сапсана», способного развивать скорость 400 км/ч.

Однако речь идет не только о подвижном составе. «Сименс» также готов оказывать заказчикам поддержку на основании опыта в других отраслях, например, в области электрификации железных дорог и энергоснабжения, систем управления и автоматизации, коммуникации, сервисного и технического обслуживания.

В рамках проекта ВСМ «Москва — Казань» «Сименс» предложила обновленную версию «Сапсана». Фото пресс-службы ООО «Сименс»



В настоящее время обсуждается участие концерна в финансировании проекта. В интервью «Реальному времени» летом 2016 года Дитрих Меллер признался, что «Сименс» готов работать по этому проекту вместе с другими немецкими компаниями. «Мы даже организовали инициативу для предоставления финансирования вместе с немецкими банками. На самом деле, немецкая инициатива отличается тем, что мы готовы полностью локализовать технологии в России. Можете представить масштабы такого национального проекта, ведь он может стоить триллион рублей. Но и экономика в России должна быть способна сдублировать такие решения. Не только из Москвы в Казань должны ходить такие поезда», — считает Дитрих Меллер.



По его словам, на обслуживание электропоездов контракты заключаются на 30 лет вперед. Учитывая финансовую устойчивость «Сименса», в РЖД могут быть уверены, «что через 20—30 лет «Сименс» в России с российскими сотрудниками будет в состоянии выполнить этот контракт», резюмировал Меллер.

Сотрудничество «Сименса» с КАМАЗом

Партнером немецкого концерна в направлении автоматизации, электрификации и дигитализации производства стал ПАО «КАМАЗ». Летом 2017 года «Сименс» и автомобильный гигант в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит КАМАЗу создать единую платформу для управления и мониторинга производственными процессами в режиме реального времени. Также предполагается модернизация существующих производственных мощностей предприятия, что оптимизирует расходы автозавода.

Соглашение ПАО «КАМАЗ» с компанией «Сименс» ускорит переход автогиганта на цифровые технологии производства. Фото пресс-службы ПАО «КАМАЗ»



Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин считает, что соглашение ускорит переход на цифровые технологии производства. «На предприятиях КАМАЗа предусмотрена модернизация существующего оборудования для возможности его использования в терминах «Цифровое производство» и «Умная фабрика». Также предусматривается и создание цифровых двойников изделия и производства, и выработка корпоративного стандарта КАМАЗ в области дигитализации, и повышение энергоэффективности производства. Кроме этого, предусматривается возможность реализации проектов в области создания электрических автомобилей (eTruck) и автобусов (eBus)», — отмечает Сергей Когогин.

КАМАЗ отдал предпочтение «Сименсу», поскольку немецкий концерн обладает как технологиями разработки электромобилей, так и решениями, которые используются для создания необходимой инфраструктуры для гибридного транспорта. Сотрудничество в этой области позволит автозаводу получить доступ к технологиям и знаниям, необходимым при разработке гибридного транспорта.

В компании «Сименс» уверены, что внедряемые цифровые решения и технологии помогут сократить сроки запуска новых автомобилей, снизить трудоемкость при серийном производстве и уменьшить себестоимость готовой продукции.

Сотрудничество «Сименса» с КНИТУ-КАИ

С ведущей международной корпорацией «Сименс» КНИТУ-КАИ сотрудничает уже более 10 лет. Модернизация машиностроительных предприятий в начале 2000-х годов сделало востребованной подготовку специалистов для станков с числовым программным управлением. Уже тогда «Сименс» был одним из мировых лидеров в области производства стоек ЧПУ для обрабатывающих центров. Первое, что было создано в КНИТУ-КАИ при сотрудничестве с «Сименсом» — это классы для обучения на стойках ЧПУ при кафедре «Технологии машиностроительных производств», которые успешно используются в учебном процессе до сих пор.

Дитрих Меллер состоит в совете попечителей Германо-Российского института новых технологий. Фото «Известия Татарстана»



Новое дыхание сотрудничество с немецким концерном приобрело в 2015 году, когда Дитрих Меллер вошел в состав совета попечителей Германо-Российского института новых технологий (ГРИНТ). Была достигнута договоренность с руководством компании, что в ГРИНТ будут созданы две учебно-научные лаборатории по направлениям: «Автоматизация» и «Релейная защита и автоматика».

На данный момент ведутся работы по созданию лаборатории PLM ГРИНТ КНИТУ-КАИ. Она необходима для развития и реализации образовательных программ в сфере цифрового проектирования, решения индустриальных задач, связанных с применением методов сквозного проектирования и управления жизненным циклом изделия на предприятиях Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации с применением программного обеспечения (ПО) Siemens PLM Software.

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов сообщил, что по результатам конкурсного отбора среди учащихся ГРИНТ было отобрано шесть студентов. Ребята проходят обучение в Германии в Техническом университете Ильменау и получают именную стипендию «Сименс».

«В организации стипендии от компании «Сименс» сыграл важную роль директор департамента корпоративных технологий Мартин Гитзельс. При его поддержке и непосредственном участии был подписан договор о выделении именных стипендий, а также проводился отбор лучших студентов. КНИТУ-КАИ ведет тесную работу с представителями «Сименса» в Казани», — отмечает Альберт Гильмутдинов.

Екатерина Гумарова