Топ-5 проектов, породнивших «Сименс» с Татарстаном
Взаимодействие компании «Сименс» с предприятиями Татарстана началось еще в советские годы
Немецкий концерн «Сименс» с Татарстаном связывает плотное и длительное сотрудничество. Предприятие поставляет в республику оборудование для нефтегазового комплекса, нефтедобычи, генерации, передачи и распределения электрической энергии. Сегодня «Сименс» — инфраструктурная компания, обслуживающая полные цепочки производства всех приоритетных отраслей экономики. В преддверии 60-летия президента «Сименса» в России Дитриха Меллера интернет-газета «Реальное время» выделила топ-5 важных проектов, которые связывают немецкого гиганта с республикой Татарстан.
С ГК «ТАИФ» «Сименс» сотрудничает с 2014 года
Компания «Сименс» уделяет большое внимание сотрудничеству с российскими регионами. Доверительные отношения сложились и с партнерами из Татарстана. Взаимодействие с предприятиями республики началось еще в советские годы. Тогда оборудование «Сименс» поставлялось для оснащения таких важных предприятий, как «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», и использовалось при строительстве многих энергообъектов региона.
В 2012 году Татарстан и «Сименс» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. В республике немецкий концерн участвует в проектах в области энергетики, нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей. В этих направлениях компания пересекается с интересами ГК «ТАИФ». Тесное и плодотворное сотрудничество по основным крупным проектам между «Сименсом» и ТАИФом ведется с 2014 года.
Немецкий концерн поставлял оборудование для строящегося комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на ОАО «ТАИФ-НК». Для ПАО «Казаньоргсинтез» «Сименс» реконструировал компрессор этилена на заводе полиэтилена высокого давления и обновил экструдер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Электротехническое оборудование немецкой компании применяется в составе недавно запущенной инновационной ГТУ на Казанской ТЭЦ-3. Плодотворной можно назвать работу с ПАО «Нижнекамскнефтехим» в части реконструкции электрораспределительных устройств и обновления паровых турбоприводов вращающихся агрегатов на производстве по выпуску дивинила и бутадиена и еще многих других видов оборудования.
Дитрих Меллер, посещая Казань, заявлял о заинтересованности «Сименса» в стратегических проектах ТАИФа. «Сименс» — это в том числе и российская компания, работающая в вашей стране более 160 лет и впитавшая в себя местные традиции и уклад. Это дает нам уверенность, что с ТАИФом у нас может сложиться долгосрочное сотрудничество», — добавил после одной из встреч с руководством ТАИФа Дитрих Меллер.
На 2018 год запланировано участие «Сименса» в строительстве нового олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Являясь партнером генерального подрядчика, компании Linde, немецкий концерн будет поставлять на производственную площадку системы электрораспределения и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП).
Предстоит работа и в части электросетевого хозяйства. При модернизации электрических сетей Казани и Набережных Челнов будут использованы технологии и решения «Сименса». Компания поставит программное обеспечение для проектировки «умных сетей» Smart Grid для этих городов. Концепция интеллектуальных сетей позволит городам Татарстана управлять энергией с большей эффективностью.
По лицензии «Сименса» в Татарстане запущена линия сборки датчиков для нефтегазохимии
В Татарстане «Сименс» присутствует более чем в 30 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры страны. В Казани в 2016 году немецкий концерн доверил Научно-производственному предприятию «ГКС» открытие производственной линии по сборке высокоточных датчиков давления «КМ35» для предприятий нефтегазохимического комплекса.
НПП «ГКС» будут производить высокоточные датчики давления «КМ35» в рамках программы импортозамещения. Подобных сборочных производств в мире насчитывается всего три: в США, Индии и Китае. Руководство «Сименса» определило приоритетным российский проект по созданию производственной линии, отложив заявки других стран. Впервые для концерна сборочная линия создана на базе инжинирингового независимого партнера, а не на базе локального подразделения.
Реализация контракта заняла планируемые 12 месяцев. Проект нацелен на развитие отечественного производства контрольно-измерительных приборов. Его общая стоимость оценивается в 3 млн евро. Проектная мощность составляет 5 тысяч датчиков давления «КМ35» в год.
«Сименс» и проект ВСМ «Москва — Казань»
Один из главных клиентов компании «Сименс» в России — РЖД. Еще в 2006 году был подписан первый контракт по поставке высокоскоростных поездов «Сапсан». Пассажирское движение началось в 2009 году. И уже почти 7 лет «Сапсаны» ездят между Москвой и Санкт-Петербургом, став символом модернизации российских железных дорог. На базе этого успеха появились и другие заказы современных электровозов, что также связано с локализацией этого вида производства.
«Сименс» вместе с партнером — группой «Синара» — в Екатеринбурге запустил СП — большой завод по производству подвижного состава. Локализация пассажирских «Ласточек» к 2017 году достигла 80%. Производственные мощности предприятия позволяют наладить также выпуск высокоскоростных поездов.
Сейчас компания находится в постоянном диалоге с РЖД и российским правительством. В рамках проекта ВСМ «Москва — Казань» «Сименс» предложила обновленную версию «Сапсана», способного развивать скорость 400 км/ч.
Однако речь идет не только о подвижном составе. «Сименс» также готов оказывать заказчикам поддержку на основании опыта в других отраслях, например, в области электрификации железных дорог и энергоснабжения, систем управления и автоматизации, коммуникации, сервисного и технического обслуживания.
В настоящее время обсуждается участие концерна в финансировании проекта. В интервью «Реальному времени» летом 2016 года Дитрих Меллер признался, что «Сименс» готов работать по этому проекту вместе с другими немецкими компаниями. «Мы даже организовали инициативу для предоставления финансирования вместе с немецкими банками. На самом деле, немецкая инициатива отличается тем, что мы готовы полностью локализовать технологии в России. Можете представить масштабы такого национального проекта, ведь он может стоить триллион рублей. Но и экономика в России должна быть способна сдублировать такие решения. Не только из Москвы в Казань должны ходить такие поезда», — считает Дитрих Меллер.
По его словам, на обслуживание электропоездов контракты заключаются на 30 лет вперед. Учитывая финансовую устойчивость «Сименса», в РЖД могут быть уверены, «что через 20—30 лет «Сименс» в России с российскими сотрудниками будет в состоянии выполнить этот контракт», резюмировал Меллер.
Сотрудничество «Сименса» с КАМАЗом
Партнером немецкого концерна в направлении автоматизации, электрификации и дигитализации производства стал ПАО «КАМАЗ». Летом 2017 года «Сименс» и автомобильный гигант в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит КАМАЗу создать единую платформу для управления и мониторинга производственными процессами в режиме реального времени. Также предполагается модернизация существующих производственных мощностей предприятия, что оптимизирует расходы автозавода.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин считает, что соглашение ускорит переход на цифровые технологии производства. «На предприятиях КАМАЗа предусмотрена модернизация существующего оборудования для возможности его использования в терминах «Цифровое производство» и «Умная фабрика». Также предусматривается и создание цифровых двойников изделия и производства, и выработка корпоративного стандарта КАМАЗ в области дигитализации, и повышение энергоэффективности производства. Кроме этого, предусматривается возможность реализации проектов в области создания электрических автомобилей (eTruck) и автобусов (eBus)», — отмечает Сергей Когогин.
КАМАЗ отдал предпочтение «Сименсу», поскольку немецкий концерн обладает как технологиями разработки электромобилей, так и решениями, которые используются для создания необходимой инфраструктуры для гибридного транспорта. Сотрудничество в этой области позволит автозаводу получить доступ к технологиям и знаниям, необходимым при разработке гибридного транспорта.
В компании «Сименс» уверены, что внедряемые цифровые решения и технологии помогут сократить сроки запуска новых автомобилей, снизить трудоемкость при серийном производстве и уменьшить себестоимость готовой продукции.
Сотрудничество «Сименса» с КНИТУ-КАИ
С ведущей международной корпорацией «Сименс» КНИТУ-КАИ сотрудничает уже более 10 лет. Модернизация машиностроительных предприятий в начале 2000-х годов сделало востребованной подготовку специалистов для станков с числовым программным управлением. Уже тогда «Сименс» был одним из мировых лидеров в области производства стоек ЧПУ для обрабатывающих центров. Первое, что было создано в КНИТУ-КАИ при сотрудничестве с «Сименсом» — это классы для обучения на стойках ЧПУ при кафедре «Технологии машиностроительных производств», которые успешно используются в учебном процессе до сих пор.
Новое дыхание сотрудничество с немецким концерном приобрело в 2015 году, когда Дитрих Меллер вошел в состав совета попечителей Германо-Российского института новых технологий (ГРИНТ). Была достигнута договоренность с руководством компании, что в ГРИНТ будут созданы две учебно-научные лаборатории по направлениям: «Автоматизация» и «Релейная защита и автоматика».
На данный момент ведутся работы по созданию лаборатории PLM ГРИНТ КНИТУ-КАИ. Она необходима для развития и реализации образовательных программ в сфере цифрового проектирования, решения индустриальных задач, связанных с применением методов сквозного проектирования и управления жизненным циклом изделия на предприятиях Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации с применением программного обеспечения (ПО) Siemens PLM Software.
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов сообщил, что по результатам конкурсного отбора среди учащихся ГРИНТ было отобрано шесть студентов. Ребята проходят обучение в Германии в Техническом университете Ильменау и получают именную стипендию «Сименс».
«В организации стипендии от компании «Сименс» сыграл важную роль директор департамента корпоративных технологий Мартин Гитзельс. При его поддержке и непосредственном участии был подписан договор о выделении именных стипендий, а также проводился отбор лучших студентов. КНИТУ-КАИ ведет тесную работу с представителями «Сименса» в Казани», — отмечает Альберт Гильмутдинов.
Справка
Основанный в 1847 году немецкий транснациональный концерн «Сименс» работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене. Председатель правления — Джо Кэзер. Основал фирму известный германский инженер Вернер Сименс. Первое бюро компании «Сименс» в России было открыто еще в 1853 году в Санкт-Петербурге.
«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83 млрд евро, а чистая прибыль — 6,2 млрд евро. На конец сентября 2017 года в «Сименсе» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2 900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро.
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