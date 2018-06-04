Двух депутатов-единороссов Димитровграда лишили мандатов за скрытие информации о доходах

Два депутата Димитровграда в Ульяновской области по требованию прокуратуры досрочно сложили свои обязанности из-за скрытия информации о доходах.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, народные избранники нарушили закон, согласно которому они должны были предоставить финансовые сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, а также аналогичные данные в отношении своих супруг и несовершеннолетних детей.

Так, депутат гордумы Димитровграда Алексей Адамов скрыл информацию о четырех миллионах рублей, обозначенных, по версии прокуратуры, как «обязательства финансового характера иных лиц в его пользу». А депутат Николай Иванов не представил данные о доходе, полученном им и женой в результате продажи своих долей в объекте недвижимости. Оба депутата являлись членами партии «Единая Россия».

Напомним, недавно часть депутатов из Димитровграда также уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства. Они покупали напитки, сигареты и мороженое на бюджетные деньги.