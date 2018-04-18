Депутаты Димитровграда покупали мороженое и сигареты на бюджетные деньги

Депутатов из Димитровграда в Ульяновской области уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства. Они покупали напитки, сигареты и мороженое на бюджетные деньги, сказано на сайте прокуратуры Ульяновской области.

Кроме того, многие депутаты предоставляли в отдел по бухгалтерскому учету и отчетности Городской думы города Димитровграда кассовые чеки, выданные операторами (кассирами) автозаправочных станций Самарской, Волгоградской областей, Краснодарского края, республик Татарстан, Мордовия и других регионов. Бензин использовался чиновниками для заправки личных автомобилей.

По результатам проверки прокурор Димитровграда потребовал привлечь к ответственности виновных должностных лиц. Какое наказание грозит парламентариям за трату бюджетных средств не по назначению — неизвестно.