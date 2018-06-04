Пилотов «Победы» уволили за попытку пьяными вылететь из Сургута в Махачкалу

Авиакомпания «Победа» уволила двух пилотов, которые в состоянии алкогольного опьянения пытались вылететь из Сургута в Махачкалу. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.



«В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута «Победа» была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», — цитирует Калмыкова «РИА Новости».

Он пояснил, что согласно действующему законодательству за это нарушение не могут лишить пилотских свидетельств.

«Победа» будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли», — подчеркнул гендиректор авиакомпании.



Напомним, что в марте в Казани вылет самолета «Аэрофлота» задержали на 6 часов из-за пилота Вадима Кашина, который был в нетрезвом состоянии.