Скончался бывший прокурор ТАССР Олег Антонов

Вчера на 83-м году жизни скончался ветеран органов прокуратуры России, бывший прокурор ТАССР Олег Антонов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Гражданская панихида и похороны Олега Антонова пройдут 6 июня в Казани. О месте и времени будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе.



Олег Михайлович Антонов родился в Цимлянске 27 марта 1936 года. После окончания Казанского госуниверситета он начал свою трудовую деятельность в Верховном суде Татарской АССР. В 1976 году был назначен прокурором Набережных Челнов, а в 1985 году возглавил прокуратуру ТАССР.

В 1992—1997 годах он работал в должности прокурора Белгородской области. До ноября 1999 года руководил региональным учебным центром, который был создан по его личной инициативе при прокуратуре Белгородской области. Затем он возглавлял Белгородскую региональную общественную организацию ветеранов прокуратуры.

