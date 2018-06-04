Алия Мустафина: Воспитанница ЦСКА? Я болею за «Спартак»

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделилась своими футбольными предпочтениями.

— Вы же любите футбол? За кого болеете?

— За «Спартак».

— Как так получилось, что воспитанница ЦСКА болеет за «Спартак»?

— Когда появилась возможность сходить на футбол, я попала на стадион «Спартака». И мне понравилась атмосфера на нем. Нечасто посещаю матчи.

Напомним, что по итогам минувшего сезона РФПЛ московский «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. Московский ЦСКА завершил сезон строчкой выше с 58 очками.