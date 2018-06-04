Алия Мустафина: Воспитанница ЦСКА? Я болею за «Спартак»
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделилась своими футбольными предпочтениями.
— Вы же любите футбол? За кого болеете?
— За «Спартак».
— Как так получилось, что воспитанница ЦСКА болеет за «Спартак»?
— Когда появилась возможность сходить на футбол, я попала на стадион «Спартака». И мне понравилась атмосфера на нем. Нечасто посещаю матчи.
Напомним, что по итогам минувшего сезона РФПЛ московский «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. Московский ЦСКА завершил сезон строчкой выше с 58 очками.Спорт
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