Студенты СамГТУ создали стикеры в Telegram с Дмитрием Азаровым

В рамках дня встречи выпускников студенты Самарского государственного технического университета подарили врио губернатора региона Дмитрию Азарову стикеры в Telegram. Главным героем набора стал глава области.

Студенты вуза разработали и выпустили для мессенджера семь картинок с Азаровым в разных амплуа и подписями. Каждый из рисунков соотнесен с реальными событиями в жизни главы Самарской области.

Так, картинка с баскетбольным мячом напоминает о том, как политик сыграл против звезд фильма «Движение вверх». А снимок с обливанием водой из ведра — отсылка к эстафете Ice Bucket Challenge, где участники обливались холодной водой в знак профилактики бокового амиотрофического склероза.

По словам студентов, они хотели показать врио губернатора «современным, следующим новым трендам».