Новости общества

11:34 МСК
Новости раздела
Общество

Студенты СамГТУ создали стикеры в Telegram с Дмитрием Азаровым

10:03, 04.06.2018
Студенты СамГТУ создали стикеры в Telegram с Дмитрием Азаровым
Фото: kremlin.ru

В рамках дня встречи выпускников студенты Самарского государственного технического университета подарили врио губернатора региона Дмитрию Азарову стикеры в Telegram. Главным героем набора стал глава области.

Студенты вуза разработали и выпустили для мессенджера семь картинок с Азаровым в разных амплуа и подписями. Каждый из рисунков соотнесен с реальными событиями в жизни главы Самарской области.

Так, картинка с баскетбольным мячом напоминает о том, как политик сыграл против звезд фильма «Движение вверх». А снимок с обливанием водой из ведра — отсылка к эстафете Ice Bucket Challenge, где участники обливались холодной водой в знак профилактики бокового амиотрофического склероза.

По словам студентов, они хотели показать врио губернатора «современным, следующим новым трендам».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем