Самым продаваемым автомобилем в Перми стала Lada Granta

Самым продаваемым автомобилем в Перми с начала 2018 года стала Lada Grantа. Такие выводы сделали аналитики агентства «Автостат».

За первые полгода в столице Прикамье было продано порядка 440 моделей, что сделало Lada Grantа абсолютным лидером.

Стоит отметить, что самой популярной машиной в России стала южнокорейская Kia Rio — она лидирует сразу в девяти городах-миллионниках. На втором месте — седан Volkswagen Polo.