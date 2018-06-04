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Самым продаваемым автомобилем в Перми стала Lada Granta

08:33, 04.06.2018
Самым продаваемым автомобилем в Перми стала Lada Granta
Фото: Wikipedia.org / Valera N. Trubin

Самым продаваемым автомобилем в Перми с начала 2018 года стала Lada Grantа. Такие выводы сделали аналитики агентства «Автостат».

За первые полгода в столице Прикамье было продано порядка 440 моделей, что сделало Lada Grantа абсолютным лидером.

Стоит отметить, что самой популярной машиной в России стала южнокорейская Kia Rio — она лидирует сразу в девяти городах-миллионниках. На втором месте — седан Volkswagen Polo.

ПромышленностьМашиностроение
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