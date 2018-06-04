Долги россиян за I квартал 2018 года выросли на 5% — до 4 триллионов рублей

Долги россиян за I квартал 2018 года вырослина 5% — до 4 трлн рублей (в тот же период 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей). Почти половина этой суммы — займы населения.

По данным ЦБ РФ розничное кредитование продолжает расти. Уровень просроченной задолженности снижается, и она концентрируется в сегменте «старых» займов, сообщают «Известия».

Напомним, долги россиян «черным микрокредиторам» достигли 100 миллиардов рублей.