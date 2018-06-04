Майские указы Путина могут спровоцировать изменения экспортной пошлины на нефть

Кремль согласовал ключевое решение — поэтапное снижение экспортной пошлины в течение 6 лет уже с 2019 года. Одновременно с этим произойдет повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Бюджет уже в первый год завершения получит дополнительно около 80 млрд рублей, всего изъятия из отрасли за 6 лет составят 1,6 трлн рублей. Это покроет 20% от 8 трлн рублей, необходимых для выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2025 года будет обнулена.