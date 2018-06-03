Задержанного активиста из «Салават купере» вызовут в суд

Фото: Юлия Косолапкина

Полиция отпустила задержанного активиста из «Салават Купере» Дмитрия Савинчева без предъявления обвинений.



Как сообщили «Реальному времени» в МВД РТ, мужчину отпустили спустя четыре часа после задержания. При этом на активиста составят протокол и вызовут в суд.

Накануне состоялось стихийное собрание жителей у недостроенных домов 11-го квартала, которые возводит «ПСО «Казань». Люди, прихватив строительные инструменты, подошли к долгостроям, предлагая помощь рабочим.

