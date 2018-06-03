Фонд Кадырова выделил по 1 млн рублей семьям погибших в Чечне полицейских из Саратовской области

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказал финансовую помощь семьям полицейских, погибших и пострадавших при отражении атаки на храм Архангела Михаила в Грозном.



«Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил отцу погибшего старшего сержанта полиции Владимира Горского и жене погибшего старшего сержанта Кайрата Рахметова по 1 млн рублей. Семьи раненых Николая Горбунова и Владимира Дементьева получили по 500 тыс. рублей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Чеченской Республики.

Напомним, 19 мая в Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. По данному факту Следком возбудил уголовное дело. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции из Саратовской области, охранявшие церковь, еще двое сотрудников полиции ранены. Также убит один гражданский.