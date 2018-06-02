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Мария Шарапова разобралась с Плишковой на Roland Garros и встретится с Сереной Уильямс

23:19, 02.06.2018

В третьем круге престижного парижского турнира Roland Garros россиянка Мария Шарапова разгромила шестую ракетку мира, чешскую теннисистку Каролину Плишкову — 6:2, 6:1. Двукратная чемпионка парижского турнира одержала вторую победу над топ-10 в нынешнем году.

Соперницей россиянки станет американская теннисистка Серена Уильямс. Американка в третьем раунде второго в сезоне турнира Большого шлема обыграла 11-ю сеяную немку Юлию Гёргес со счетом 6:3, 6:4.

Матч между за выход в 1/4 финала Roland Garros пройдет в воскресенье, 3 июня. Последний раз Мария Шарапова обыгрывала Серену в 2004 году — в финале итогового турнира WTA.

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