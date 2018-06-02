Альянс не поможет Израилю в случае нападения Ирана — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном.



По словам генсека, НАТО не может дать Израилю полных гарантий безопасности в связи с тем, что страна не является членом организации, хотя и остается партнером блока, передает «РИА Новости»

Отмечается, что среди членов блока есть разногласия в отношении ядерной сделки с Ираном. При этом все члены организации обеспокоены ракетной программой Ирана и «поддержкой террористических групп», которая ведет к нестабильности в регионе. Также Столтенберг добавил, что альянс не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке.

«Это не наша работа», — заявил генсек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Иран открыто призывает к уничтожению Израиля.

