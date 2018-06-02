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Власти Саранска вводят в общественном транспорте систему электронной оплаты

21:07, 02.06.2018
Власти Саранска вводят в общественном транспорте систему электронной оплаты
Фото: realnoevremya.ru

Власти Саранска вводят в общественном транспорте города систему электронной оплаты. Часть маршрутов уже оснащена терминалами.

В МУП «Горэлектротранс» пояснили, что пока эти терминалы фиксируют только карты с возможностью бесконтактной оплаты.

«Терминалами оснащены лишь несколько троллейбусных маршрутов №№7,8,13, 15 и автобусных маршрутов №№17 и 14. Планируется, что до конца июня терминалами будет оснащен весь городской транспорт», — цитируют сообщение предприятия «Известия Мордовии».

В «Горэлектротрансе» объяснили нововведение требованием времени. Также законодательство предписывает предоставлять возможность получения услуги в электронном виде.

БизнесТранспорт
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