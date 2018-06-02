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Педро Санчес вступил в должность премьер-министра Испании

17:28, 02.06.2018
Педро Санчес вступил в должность премьер-министра Испании
Фото: en.wikipedia.org

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес официально вступил в должность премьер-министра.

Санчес принес присягу в королевском дворце Сарсуэла, сообщает RNS. Отмечается, что политик отказался клясться на Библии и принес присягу королю Испании Филиппу VI.

накануне бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой получил вотум недоверия от испанского парламента и был отправлен в отставку.

Напомним, причиной отставки стал коррупционный скандал, связанный с представителями Народной партии, которую возглавляет Рахой.

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