В Казани начал работу «Том Сойер фест»

Участники фестиваля «Том Сойер фест» в Казани приступили сегодня, 2 июня, к ремонту фасадов старых домов. Праздничное открытие акции состоялось во дворе дома №14 по улице Волкова.



Двухэтажный деревянный жилой дом был построен в 1891 году и, по словам организаторов фестиваля, сохранился благодаря усилиям его ответственных жильцов.

«Хозяева улицы — эти дома, деревянные, именно с них началась ее история, именно они берегут ее облик, именно им мы благодарны за то, что имеем лицо той самой Казани, о которой мы так много переживаем, исследуем ее», — передает пресс-служба исполкома города со ссылкой на помощника Президента РТ Олесю Балтусову.

В честь старта фестиваля во дворе дома открылась фотовыставка о «Том Сойер фест» в других российских городах и со снимками шести казанских домов, которым предстоит обновление в этом году. При этом всего в столице Татарстана осталось 68 «наследников» старой деревянной Казани.

Напомним, в итоговый список фестиваля попали не все объекты, которые рассматривались изначально. Недавно горевший дом на Жуковского, 18а, построенный в середине XIX века, тоже имел шанс на восстановление, но от него отказались жильцы. Подробности — в материале «Реального времени».