Сводный отряд сотрудников МВД Татарстана займется патрулированием улиц Уфы во время саммита БРИКС

В столицу Башкирии на обеспечение безопасности в период проведения VII саммита БРИКС направлены сотрудники патрульно-постовой службы и отдельные специалисты МВД РФ по РТ, сообщил начальник отдела по обеспечению безопасности крупных международных спортивных мероприятий Марат Фатхуллин. Также он сообщил, что в период саммита сотрудники будут патрулировать улицы.

На вопрос корреспондента «Реального времени», сколько сотрудников направлено на обеспечение безопасности, Фатхуллин отвечать отказался. Он сослался на конфиденциальность этой информации.

Напомним, VII саммит БРИКС проходит 8-10 июля 2015 года в Уфе. Россия во второй раз принимает саммит БРИКС. Ранее мероприятие (тогда еще I саммит) РФ принимала в 2009 году в Екатеринбурге. Саммит 2015 года знаменателен тем, что одновременно с ним в Уфе также состоится саммит ШОС.