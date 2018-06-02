Уфимец Филиппов внес вклад в победу россиян над командой Австралии в Лиге наций — 2018
Сборная России в четвертом туре Лиги наций — 2018 обыграла сборную Австралии со счетом 3:1.
Как сообщает пресс-служба уфимского «Урала», блокирующий Игорь Филиппов и либеро Алексей Кабешов вышли в стартовом составе российской команды. Филиппов набрал 6 очков, реализовав три атаки из четырех, и поставил три результативных блока.
Следующий матч сборная России проведет 2 июня с командой Сербии. Начало игры в 17.00 по московскому времени.
После четырех туров команда Сергея Шляпникова занимает третье место в турнирной таблице. В активе россиян три победы и 9 очков.СпортВолейбол Башкортостан
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