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Уфимец Филиппов внес вклад в победу россиян над командой Австралии в Лиге наций — 2018

14:27, 02.06.2018

Сборная России в четвертом туре Лиги наций — 2018 обыграла сборную Австралии со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба уфимского «Урала», блокирующий Игорь Филиппов и либеро Алексей Кабешов вышли в стартовом составе российской команды. Филиппов набрал 6 очков, реализовав три атаки из четырех, и поставил три результативных блока.

Следующий матч сборная России проведет 2 июня с командой Сербии. Начало игры в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров команда Сергея Шляпникова занимает третье место в турнирной таблице. В активе россиян три победы и 9 очков.

СпортВолейбол Башкортостан
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