В ГИБДД Удмуртии предупредили о начале ремонта трех участков дорог в Ижевске

В ГИБДД МВД по Удмуртии предупредили, что в июне дорожники Ижевска будут проводить ремонт трех участков.

До 11 июня планируется вести работы на улице 10 лет Октября. Они затронут участок от Армянской апостольской церкви до улицы 40 лет Победы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Также до 9 июня на улице Коммунаров будет закрыт участок от улицы Лихвинцева до улицы Кирова.

Кроме того, до 27 июня будет идти ремонт улицы 9 января. Работы планируется провести от Воткинского шоссе до улицы Цветочная.