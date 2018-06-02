В Татарстане из-за погоды перенесли соревнования по кайтбордингу
В Татарстане перенесли первые в России соревнования по кайтбордингу «Татарская волна» на Волжско-Камском водохранилище.
Соревнования на воде должны были состояться 2 и 3 июня, но из-за ухудшения погоды в регионе их перенесли на неопределенный срок.
«Это провал! Столько сил потрачено на организацию соревнований и тут прилетел снег. Ну, как так, а? 1 июня на улице +5, да еще белые мухи кружат. Стыдно мне господа, ребята приехали из разных городов, кто-то даже из-за границы, а у нас такое безобразие. В итоге провели открытие, но старты отменили. Надо ждать температуры выше шести градусов тепла», — сообщил на своей странице в Facebook гендиректор «Автосеть РФ» и организатор соревнований Руслан Абдулнасыров.
Как сообщается на сайте соревнований, свое участие подтвердили лучшие рейсеры страны Максим Шайдаков, Дмитрий Минаев, Игорь Лезинов, Фарид Сайфуллин, Алексей Ражев.Спорт Татарстан
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