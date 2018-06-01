Киркоров возьмет шефство над реабилитационным центром в Ижевске

В Ижевске начал работу реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Во время визита в столицу Удмуртии певец Филипп Киркоров пообещал взять над ним шефство.



«Это почетная миссия. Я буду в каждую свою поездку заезжать сюда», — цитирует Киркорова «Российская газета».

Предполагается, что в центре будут предоставлять комплексную реабилитацию и формировать институт ранней помощи для малышей до трех лет. По словам замминистра труда России Григория Лекарева, центр также станет примером для опыта других регионов.

«Во всяком случаев, мы будем им очень это рекомендовать, потому что такие центры, их филиалы должны формироваться не только в региональных центрах, но и в меньших городах. Реабилитационная услуга должна быть доступна для любого ребенка, имеющего проблемы со здоровьем», — заявил Лекарев.