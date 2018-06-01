Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте принес присягу

Фото: ru.wikipedia.org / Presidenza della Repubblica

Члены нового правительства Италии во главе с юристом Джузеппе Конте в пятницу были приведены к присяге. Трансляцию церемонии из президентского Квиринальского дворца вел новостной канал Rai News 24.



Вместе с Конте в состав правительства вошли 18 министров. Глава движения «Пять звезд» Луиджи ди Майо стал министром экономического развития, труда и социальной политики. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини возглавил МВД. Кроме того, он так же, как Ди Майо, занимает должность вице-премьера.

Паоло Савона стал министром по делам ЕС, пост главы МИД занял юрист Энцо Моаверо Миланези, министром юстиции назначен адвокат Альфонсо Бонафеде, а главой Минобороны — Элизабетта Трента. Министром экономики стал Джованни Триа.

Напомним, что в конце мая Джузеппе Конте уже был и.о. премьер-министра Италии, но тогда ему не удалось сформировать правительство и политик сложил полномочия.