В Татарстане засеяли около 98% посевных площадей

В Республике Татарстан засеяно около 98% посевных площадей, что составляет 1735 тыс. га. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По его словам, из оставшихся 40 тыс. га будет засеяно кукурузой 15 тыс. га, гречихой — 14 тыс. га, однолетними травами — 2 тыс. га. Кроме того, 1 тыс. га засеют картофелем, около 300 га — овощами.

Со следующей недели ряд хозяйств приступит к заготовке кормов на многолетних травах, площадь которых составляет около 500 тыс. га, передает пресс-служба президента РТ.

Ахметов также напомнил, что с 28 мая по 1 июня будет организована комиссионная приемка всего кормозаготовительного комплекса.

Напомним, в Минсельхозпроде РТожидают, что к концу сезона, цены на зерно приблизятся к прошлогодним показателям.