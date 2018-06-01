Управляющий уфимского «Транснефтепродукта» потребовал с владельца почти 5 миллионов рублей

Конкурсный управляющий уфимского ООО «Транснефтепродукт» подал иск в арбитраж к владельцу компании Тимуру Фазлиахметову. Он потребовал с бизнесмена 4,8 млн рублей.

«Конкурсным управляющим было подано заявление в Арбитражный суд Республики Башкортостан о взыскании убытков, причиненных должнику-юридическому лицу его органами», — говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

Кроме владельца ответчиком выступает экс-руководитель компании Михаил Цветов.

Согласно открытым данным, ООО «Транснефтепродукт» зарегистрировано в Уфе. Основным видом деятельности компании указана «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Она была признана банкротом в сентябре 2017 года.