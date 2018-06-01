В России за четыре месяца 2018 года выявили 255 тысяч нарушений в сфере защиты прав и интересов детей

В России за четыре месяца 2018 года прокуроры выявили свыше 255 тыс. нарушений законов в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних. Такую цифру приводит Генпрокуратура России.

Для устранения нарушений было внесено 55,8 тыс. представлений, в суды направлено 28 тыс. исков и заявлений, передает RT.

В 2017 году было выявлено более 640 тыс. аналогичных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекались свыше 142 тыс. чиновников различного уровня.

Вместе с тем более 26 тыс. человек были привлечены к административной ответственности. При этом было возбуждено 2,5 тыс. уголовных дел.

Отметим, что сегодня, в День защиты детей, жители и гости Казани смогут получить правовую и юридическую помощь по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.