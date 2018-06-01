В Казани пройдет день правовой помощи несовершеннолетним

В День защиты детей жители и гости Казани смогут получить правовую и юридическую помощь по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних.



Мероприятие пройдет сегодня, 1 июня, с 09.00 до 13.00 на базе Дома дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д.57). Запись на прием не требуется, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Специалисты проконсультируют по вопросам соблюдения прав ребенка, а также деятельности органов опеки и попечительства, соблюдения прав и законных интересов ребенка в сфере образования и на соцобеспечение.

Консультации проведут представители отраслевых министерств и ведомств, реализующих отдельные полномочия в сфере обеспечения прав детей, правоохранительных органов, прокуратуры, НКО «Адвокатская палата Республики Татарстан», Нотариальной палаты РТ.

Напомним, из-за сильного похолодания в Казани перенесли мероприятия в парках и скверах, которые были запланированы на 1 июня в честь Дня защиты детей.

