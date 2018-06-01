В России с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья

В России с 2020 года могут ввести запрет на продажу недостроенного жилья. Этот вопрос обсуждался на совещании президента России Владимира Путина с девелоперами.

Как отмечают «Ведомости», законодательство предполагает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года. Однако, по словам собеседников газеты, Владимир Путин требовал сделать раньше. Обсуждалась возможность отказа от долевого строительства с 2018 года.

Также во время совещания прозвучало предложение обязать девелоперов с 2020 года торговать только готовым жильем.

Ранее Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о совершенствовании защиты прав дольщиков. Они направлены, в том числе, на упрощение процедуры банкротства застройщиков, сокращение ее сроков в целях ускорения решения проблем для граждан.