Власти Башкирии рассчитывают оставить 7 ГУПов из 32 действующих сейчас

Власти Башкирии рассчитывают оставить в собственности лишь 5-7 стратегических государственных унитарных предприятий из 32 действующих в республике. Остальные должны быть приватизированы.

При этом, на сегодня в РБ 11 ГУПов и 7 хозобществ находятся на стадии банкротства.

Среди них издательство «Башкортостан», республиканское управление капитального строительства, «Платежно-сервисный банк», «Башкирский троллейбусный завод» и «Башкирское речное пароходство», передает РБК.

Министр имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев рассказал, что в число стратегических предприятий входят телерадиокомпания «Башкортостан», издательство «Китап», ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель» и другие.