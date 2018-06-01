Илья Воробьев возглавил питерский СКА, Кудашов и Гатиятулин — помощники

Питерский СКА определился с новым тренерским штабом команды, который возглавил Илья Воробьев, сообщает официальный сайт «армейского» клуба. Соглашение с 43-летним Воробьевым рассчитано на 2 года.

Помогать Воробьеву будут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Кроме того, работу в питерском клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, тренер по общей физической подоготовке Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет пост тренера-методиста.

Илья Воробьев сменил на посту главного тренера СКА Олега Знарка, покинувшего питерскую команду вместе с Харийсом Витолиньшем и Владимиром Федосовым.





