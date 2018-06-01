Знарок и его тренерский штаб покинули СКА

Главный тренер Олег Знарок, тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов покидают СКА, сообщается на официальном сайте питерского хоккейного клуба.

За два сезона вместе с петербургским клубом специалисты выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России и обладателями Кубка Континента. Благодаря в том числе работе тренерского штаба Олега Знарка СКА подготовил 15 хоккеистов для сборной страны, которая завоевала первое за 26 лет золото Олимпийских игр.

В плей-офф — 2018 СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции счетом 2:4 и довольствовался бронзовыми наградами.

«Победы СКА и сборной России принесли радость миллионам болельщиков в Петербурге и по всей стране, а высокие спортивные результаты стали лучшей оценкой деятельности тренерского штаба в последние два сезона», — говорится в сообщении.

