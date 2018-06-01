Администрация Йошкар-Олы через суд потребовала от «Марийского машзавода» снести недострой
Администрация Йошкар-Олы обратилась в суд с требованием признать недостроенный объект в микрорайоне 9в собственностью АО «Марийский машиностроительный завод». Также городские власти хотят обязать предприятие снести объект.
Согласно материалам Арбитражного суда Марий Эл, здание построено лишь на 29%.
Мэрия Йошкар-Олы хочет, чтобы завод снес его в течение 30 дней после того, как объект будет признан собственностью предприятия.
Земельный участок, на котором стоит здание, должен быть освобожден от конструкций.
Суд отложил рассмотрение дела до 20 июня в связи с необходимостью изучить дополнительные документы и доказательства.НедвижимостьПромышленность
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