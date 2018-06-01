ГАИ Казани просит помощи в розыске водителей-нарушителей

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев дорожных происшествий, предполагаемые виновники которых скрылись.

31 мая в 16 часов напротив дома №28/1 по улице Декабристов в салоне автобуса в процессе движения 9-летний пассажир упал и получил травмы. В травмпункте зафиксировали ушиб локтевого сустава и предплечья. Водитель автобуса в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия уехал, отмечают в пресс-службе ГАИ.

30 мая в 19 часов во дворе дома №53а по проспекту Амирхана, по предварительным данным, в нарушение п. 17.3 ПДД водитель машины при выезде не уступил дорогу и совершил наезд на 68-летнюю женщину, после чего снова нарушил правила и с места происшествия уехал. Пенсионерка получила ушиб левого коленного сустава.

Тех, кто может помочь установить виновников, просят звонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Также разыскиваются свидетели еще двух происшествий: