ГАИ Казани просит помощи в розыске водителей-нарушителей
Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев дорожных происшествий, предполагаемые виновники которых скрылись.
31 мая в 16 часов напротив дома №28/1 по улице Декабристов в салоне автобуса в процессе движения 9-летний пассажир упал и получил травмы. В травмпункте зафиксировали ушиб локтевого сустава и предплечья. Водитель автобуса в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия уехал, отмечают в пресс-службе ГАИ.
30 мая в 19 часов во дворе дома №53а по проспекту Амирхана, по предварительным данным, в нарушение п. 17.3 ПДД водитель машины при выезде не уступил дорогу и совершил наезд на 68-летнюю женщину, после чего снова нарушил правила и с места происшествия уехал. Пенсионерка получила ушиб левого коленного сустава.
Тех, кто может помочь установить виновников, просят звонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
Также разыскиваются свидетели еще двух происшествий:
- 3 марта 2018 года примерно в 1.00 напротив дома № 4 по улице Амирхана Еники Вахитовского района Казани произошло столкновение автомобилей «Рено» и «БМВ». В результате происшествия пассажирка «Рено» получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
- 6 апреля 2018 года примерно в 6.45 напротив дома № 47 по улице Зорге Приволжского района Казани водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на опору линии электропередач с последующим столкновением с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП пассажир «Ниссана» получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, также пострадали водитель и еще один пассажир этого же автомобиля.
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