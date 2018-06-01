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ГАИ Казани просит помощи в розыске водителей-нарушителей

11:21, 01.06.2018 1
ГАИ Казани просит помощи в розыске водителей-нарушителей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев дорожных происшествий, предполагаемые виновники которых скрылись.

31 мая в 16 часов напротив дома №28/1 по улице Декабристов в салоне автобуса в процессе движения 9-летний пассажир упал и получил травмы. В травмпункте зафиксировали ушиб локтевого сустава и предплечья. Водитель автобуса в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия уехал, отмечают в пресс-службе ГАИ.

30 мая в 19 часов во дворе дома №53а по проспекту Амирхана, по предварительным данным, в нарушение п. 17.3 ПДД водитель машины при выезде не уступил дорогу и совершил наезд на 68-летнюю женщину, после чего снова нарушил правила и с места происшествия уехал. Пенсионерка получила ушиб левого коленного сустава.

Тех, кто может помочь установить виновников, просят звонить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Также разыскиваются свидетели еще двух происшествий:

  • 3 марта 2018 года примерно в 1.00 напротив дома № 4 по улице Амирхана Еники Вахитовского района Казани произошло столкновение автомобилей «Рено» и «БМВ». В результате происшествия пассажирка «Рено» получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
  • 6 апреля 2018 года примерно в 6.45 напротив дома № 47 по улице Зорге Приволжского района Казани водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на опору линии электропередач с последующим столкновением с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП пассажир «Ниссана» получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, также пострадали водитель и еще один пассажир этого же автомобиля.
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:18
    "...повлекшие тяжкий вред здоровью" - это что-то новенькое в русском языке, браво, корректоры и редакторы "Реального времени"! А еще как-то не совсем понятно, как водитель автобуса мог уехать с места происшествия, если происшествие (падение мальчика во время движения автобуса) случилось в салоне автобуса?
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