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Шамиль Газизов: «Форму ЦСКА Игбуну подарил Муса»

10:55, 01.06.2018

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появление в интернете фото полузащитника Сильвестра Игбуна в форме московского ЦСКА.

«Никакой сенсации в этой фотографии нет. Игбун дружит с Мусой, вот Ахмед и подарил ему форму, в которой он теперь тренируется. Недавно, как вы помните, и Муса выкладывал фото в форме «Уфы», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, пока следующим кандидатом на продажу из «Уфы», по информации СМИ, является защитник Дмитрий Живоглядов. Им интересуются ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Про интерес к Игбуну сообщений еще не было.


СпортФутбол Башкортостан
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