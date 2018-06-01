Шамиль Газизов: «Форму ЦСКА Игбуну подарил Муса»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал появление в интернете фото полузащитника Сильвестра Игбуна в форме московского ЦСКА.

«Никакой сенсации в этой фотографии нет. Игбун дружит с Мусой, вот Ахмед и подарил ему форму, в которой он теперь тренируется. Недавно, как вы помните, и Муса выкладывал фото в форме «Уфы», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».



Напомним, пока следующим кандидатом на продажу из «Уфы», по информации СМИ, является защитник Дмитрий Живоглядов. Им интересуются ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Про интерес к Игбуну сообщений еще не было.



