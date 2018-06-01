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Губернатор Пермского края назначил нового министра спорта

10:20, 01.06.2018
Губернатор Пермского края назначил нового министра спорта
Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Новым министром физической культуры и спорта Пермского края стал мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель детско-юношеского центра «Здоровье» Владимир Епанов.

Указ о назначении подписал губернатор региона Максим Решетников. Кандидатура министра обсуждалась с членами краевого Совета по спорту. К исполнению обязанностей Владимир Епанов приступит с 4 июня, сообщили в пресс-службе губернатора края.

Напомним, бывший министр физической культуры и спорта Олег Глызин покинул свой пост по собственному желанию.

Справка

Владимир Ильич Епанов (20.12.1968) окончил Чайковский институт физической культуры, Пермский областной институт повышения квалификации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

До 2003 года Владимир Епанов был профессиональным спортсменом, после стал тренером по легкой атлетике. С 2006 года и по настоящее время являлся руководителем МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» Перми.

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