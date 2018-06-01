Губернатор Пермского края назначил нового министра спорта

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Новым министром физической культуры и спорта Пермского края стал мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель детско-юношеского центра «Здоровье» Владимир Епанов.

Указ о назначении подписал губернатор региона Максим Решетников. Кандидатура министра обсуждалась с членами краевого Совета по спорту. К исполнению обязанностей Владимир Епанов приступит с 4 июня, сообщили в пресс-службе губернатора края.

Напомним, бывший министр физической культуры и спорта Олег Глызин покинул свой пост по собственному желанию.