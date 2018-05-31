Министр спорта Пермского края ушел в отставку

В Пермском крае региональный министр физической культуры и спорта Олег Глызин покинул свой пост по собственному желанию.

На прошлой неделе появилась информация, что с конца мая чиновник уходит в длительный отпуск. Однако только теперь стало известно, что Глызин покидает свой пост. Временно возглавила ведомство заместитель министра спорта Татьяна Чеснокова, пишет «Коммерсант».

Напомним, Олег Глызин получил должность министра спорта Пермского края в январе 2017 года. Его назначил бывший губернатор Виктор Басаргин.