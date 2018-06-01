В Казани стартовал суд по делу брокера «АК БАРС» Банка

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Сегодня в Кировском райсуде Казани стартовал первый в России судебный процесс по делу о манипуляциях на рынках ценных бумаг. В причинении ущерба в 77 млн рублей «АК БАРС» Банку обвиняют бывшего главного специалиста отдела доверительного управления департамента инвестиционного бизнеса банка Артема Люлинского.

По версии Следкома, брокер проводил биржевые сделки на рынках ценных бумаг и, пользуясь то счетом банка, то своим личным, ронял либо поднимал к собственной выгоде цены на акции ведущих российских компаний.

На предварительном следствии Люлинский полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

Однако сегодня на заседании заявил — вину не признает.