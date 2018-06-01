В Ульяновской области разработают закон о поддержке одаренных детей

Власти Ульяновской области специальным законом поддержат одаренных детей. Об этом сообщил губернатор региона во время своего доклада перед депутатами Заксобрания.

По его словам, в ближайшее время начнется разработка закона и необходимых документов по поддержке детей, которые «проявили выдающиеся способности», Также поощрять будут их наставников. Система будет грантовой и стипендиальной.

Новый закон коснется и финансовых выплат талантливым школьникам. Планируется ввести регулярный рейтинг работы муниципальных образований с учетом количества одаренных детей.